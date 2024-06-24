На МВМС представили проекты на базе разработанных в СССР экранопланов

В кластере «Остров фортов» в Кронштадте всю неделю работал Международный военно-морской салон.

Более двухсот российских компаний представили здесь свои разработки в области кораблестроения, вооружения, комплексов навигации и боевого управления.

Много внимания, по понятным причинам, было уделено беспилотникам и средствам борьбы с ними. В большом количестве представлены российские безэкипажные катера, надводные и подводные дроны.

Есть и новое направление. Это разработки двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданской сфере, так и в интересах военно-морского флота.

Появились новые уникальные проекты на базе экранопланов и скоростных судов на подводных крыльях. Тех, что активно строились во времена Советского Союза, а потом были незаслуженно забыты.

О том, какие именно новинки представили на беспрецедентном по размаху форуме в Кронштадте, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».