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На МВМС представили проекты на базе разработанных в СССР экранопланов

Международный военно-морской салон в Кронштаде был открыт 19-23 июня, в рамках события новому главкому ВМФ России Александру Моисееву представили главные уникальные новинки флота.
Алексей Самолетов 2024-06-24 00:35:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В кластере «Остров фортов» в Кронштадте всю неделю работал Международный военно-морской салон.

Более двухсот российских компаний представили здесь свои разработки в области кораблестроения, вооружения, комплексов навигации и боевого управления.

Много внимания, по понятным причинам, было уделено беспилотникам и средствам борьбы с ними. В большом количестве представлены российские безэкипажные катера, надводные и подводные дроны.

Есть и новое направление. Это разработки двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданской сфере, так и в интересах военно-морского флота.

Появились новые уникальные проекты на базе экранопланов и скоростных судов на подводных крыльях. Тех, что активно строились во времена Советского Союза, а потом были незаслуженно забыты.

О том, какие именно новинки представили на беспрецедентном по размаху форуме в Кронштадте, смотрите в сюжете Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#ВМФ РФ #Кронштадт #военно-морской салон #МВМС #Флот-2024
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