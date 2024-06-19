На МВМС «Флот-2024» представили дрон с подводной навигацией

В Кронштадте стартовал Международный военно-морской салон «Флот-2024». Он собрал более двухсот российских компаний, а также делегации из 15-ти стран. Пока форум работает только для участников, СМИ и зарубежных гостей, но в выходные откроет двери для всех посетителей.

Небо над Кронштадтом разрывает рев двигателей многоцелевых истребителей СУ-35С. Военно-морской салон открывает группа высшего пилотажа «Русские Витязи».

Шесть современных сверхманевренных истребителей делают в небе то, что больше не умеет никто в мире - роспуск «тюльпан», групповые бочки и пирамиду - слаженность идеальная, самолеты едва не касаются друг друга крылом.

Организаторы международного военно-морского салона в Кронштадте - Министерство промышленности и торговли и Минобороны. Открывает салон главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

«Уважаемые участники и гости. Международный военно-морской салон "Флот-2024" объявляю открытым. В добрый путь», - сказал Моисеев.

Второй год подряд военно-морской салон проходит в кластере «Остров фортов», созданном по поручению президента России. Более 200 российских компаний представили здесь свои разработки в области кораблестроения, гражданского судостроения, вооружения, энергетических систем, комплексов навигации и боевого управления. Гостями салона стали делегации из 15 стран, дружественных России.

«Россия - большое и сильное государство с большой военно-морской мощью, и мы рады сотрудничать с Россией. Нас интересуют различные проекты. Вот я, например, представляю военно-морские силы Бахрейна, мои коллеги представляют иные сферы. Нам интересно все», - поделился бригадный генерал ВМС Королевства Бахрейн Эбрахим Абдулла Ахмед аль-Харам.

Среди премьер салона - разработка тульских оружейников. Боевой модуль «бережок» с мощным набором огневых средств поражения традиционно устанавливается на БМП-2, но теперь возможны варианты его использования и как средства береговой обороны.

«СВО поставило новые задачи. В том числе борьба с безэкипажными катерами. И вот "30-ка" и современные средства поражения, как ПТУРСы, большой запас 30-ти миллиметровых боеприпасов и система управления огнем с высокими обнаружительными характеристиками и днем и ночью позволяет эффективно уничтожать любые катера», - рассказал представитель компании-разработчика Игорь Матвеев.

Очевидный тренд военно-морского салона - это демонстрация разработок, которые могут быть использованы как в гражданской сфере, так и в интересах военно-морского флота. Это проекты экранопланов и скоростных судов на подводных крыльях - их строили во времена Советского Союза, но есть и новые, уникальные разработки.

«Настало то время, когда те работы, которые были временно приостановлены, нужно срочно возобновлять. Тем более по ним есть решения правительства, президента РФ, поэтому эти работы надо возобновлять, ставить на крыло», - сказал генеральный конструктор компании-разработчика Георгий Анцев.

Настоящее уже невозможно представить без беспилотных систем и роботизированных комплексов, в том числе и морского предназначения. На салоне представлены российские безэкипажные катера, надводные и подводные дроны. Наш военно-морской флот заинтересован в них прямо сейчас.

«Как сказал президент нашей страны, это взрывная технология, взрывное внедрение во все сферы деятельности, в том числе в военную отрасль этих технологий. Они основаны на IT-технологиях, на космических технологиях, связи, навигации, позволяющие реализовывать те современные системы, которые демонстрируются на площадке салона», - рассказал главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев.

Петербургский производитель подводных аппаратов и навигационных систем представил сразу несколько дронов для различных задач. Самые простые - для обучения детей, другие - способны выполнять мониторинг и обследовать объекты на дне.

«Это не просто аппарат, который делает стандартные функции, а у него идут такие функции, как подводная навигация, которая позволяет знать, где находится наш аппарат. И это все интегрированное, все сразу в корпусе идет», - рассказал заместитель генерального директора «Трионикс ЛАБ.» Николай Капустин.

У причала восточной Усть-Рогатки - исторической базы Балтийского флота - корабли, катера и подводные лодки - наглядная демонстрация того, что ВМФ России получил только в последние годы. Новейший морской тральщик «Лев Чернавин» с уникальным композитным корпусом в строю всего полгода - экипаж впервые участвует в военно-морском салоне.

«Чувство гордости. Представляем балтийский флот и корабль. Корабль современный. Не имеет аналогов в мире. Экипаж готовился, мы подготовлены к мероприятию», - рассказал командир морского тральщика «Лев Чернавин» Александр Севрюгин.

Губернатор Санкт-Петербурга вручил военным морякам благодарности за участие в военно-морском салоне. В ближайшие 5 дней у экипажей кораблей особая задача - представлять наш флот на высшем - международном уровне.

Ранее «Русские Витязи» показали высший пилотаж в небе над Кронштадтом. Экипажи авиационной группы высшего пилотажа на новейших многоцелевых истребителях Су-35С продемонстрировали свою воздушную программу на открытии Международного военно-морского салона.