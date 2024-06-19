В Кронштадте представили «Бережок» для борьбы с морскими дронами

В Кронштадте на Международном военно-морском салоне представили боевой модуль «Бережок» от БМП-2, адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров, рассказал работающий на выставке корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Для борьбы с морскими дронами у «Бережка» имеется система управления огнем и пусковые установки для ПТУР. Модуль доказал свою эффективность в ходе борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

Международный военно-морской салон - одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения. На нем представлены корабли и подводные лодки, средства борьбы с морскими дронами, ряд новейших вооружений.

Выставочная площадка размещается на территории кластера «Остров фортов» и будет работать до 23 июня. Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 200 ведущих российских и иностранных участников.