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В Кронштадте представили «Бережок» для борьбы с морскими дронами

Международный военно-морской салон начал работу. Площадкой для его проведения выбран Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
Андрей Аркадьев Павел Кутаренко 2024-06-19 14:15:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кронштадте на Международном военно-морском салоне представили боевой модуль «Бережок» от БМП-2, адаптированный для уничтожения безэкипажных катеров, рассказал работающий на выставке корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Для борьбы с морскими дронами у «Бережка» имеется система управления огнем и пусковые установки для ПТУР. Модуль доказал свою эффективность в ходе борьбы с украинскими безэкипажными катерами.

Международный военно-морской салон - одна из ведущих мировых выставок в области кораблестроения. На нем представлены корабли и подводные лодки, средства борьбы с морскими дронами, ряд новейших вооружений.

Выставочная площадка размещается на территории кластера «Остров фортов» и будет работать до 23 июня. Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей соберет более 200 ведущих российских и иностранных участников.

#бережок #наш эксклюзив #модуль #военно-морской салон
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