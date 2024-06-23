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Названы условия, при которых Сеул передаст Киеву вооружения

Все зависит от военного сотрудничества РФ и КНДР.
Глеб Владовский 2024-06-23 07:41:00
© Фото: Seung Il Ryu, ZUMAPRESS, Globallookpress

Южная Корея не станет ограничиваться в поставках оружия Украине в случае передачи Россией КНДР современных военных технологии. Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента страны Чан Хо Чжин.

«Все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» - заявил политик в интервью телеканалу KBS.

При этом он не уточнил, что именно планируется передать Киеву и при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют пересмотреть вопрос поставок вооружений на Украину. Связано это с тем, что КНДР и Россия подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.  В связи с этим, Сеул выразил протест российскому послу Георгию Зиновьеву, на что тот ответил о неприемлемости «угроз и шантажа».

#в стране и мире #Украина #КНДР #Южная Корея #Поставки вооружений
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