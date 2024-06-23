Названы условия, при которых Сеул передаст Киеву вооружения

Южная Корея не станет ограничиваться в поставках оружия Украине в случае передачи Россией КНДР современных военных технологии. Об этом заявил начальник управления нацбезопасности администрации президента страны Чан Хо Чжин.

«Все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» - заявил политик в интервью телеканалу KBS.

При этом он не уточнил, что именно планируется передать Киеву и при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что власти Южной Кореи планируют пересмотреть вопрос поставок вооружений на Украину. Связано это с тем, что КНДР и Россия подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В связи с этим, Сеул выразил протест российскому послу Георгию Зиновьеву, на что тот ответил о неприемлемости «угроз и шантажа».