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Yonhap: Южная Корея поставит вопрос о поставках оружия на Украину

Пересмотр позиции вызван подписанием договора Северной Кореей и Россией.
Мария Зайцева 2024-06-20 15:36:22
© Фото: Kim Jae-Hwan, Keystone Press Agency, Globallookpress

Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам оружия на Украину. Это вызвано тем, что президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявило правительство страны, сообщает Yonhap.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин негативно высказался о подписанном договоре и заявил, что правительство выражает обеспокоенность и осуждает партнерство России и КДНР.

По словам Чан Хо Джина, любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет подлежать санкциям и контролю.

«Мы планируем пересмотреть вопрос о военной поддержке Украины», - заявил советник.

Чиновник отметил, что конкретные меры будут объявлены позже.

«Будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее», - сказал Чан Хо Джин.

Ранее лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Подписание состоялось в рамках визита российского лидера в Пхеньян.

#Россия #в стране и мире #Украина #КНДР #Южная Корея #Северная Корея #Владимир Путин #поставки оружия
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