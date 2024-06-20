Yonhap: Южная Корея поставит вопрос о поставках оружия на Украину

Южная Корея пересмотрит свою позицию по поставкам оружия на Украину. Это вызвано тем, что президент России Владимир Путин по итогам встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном подписал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом заявило правительство страны, сообщает Yonhap.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин негативно высказался о подписанном договоре и заявил, что правительство выражает обеспокоенность и осуждает партнерство России и КДНР.

По словам Чан Хо Джина, любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и будет подлежать санкциям и контролю.

«Мы планируем пересмотреть вопрос о военной поддержке Украины», - заявил советник.

Чиновник отметил, что конкретные меры будут объявлены позже.

«Будет интересно посмотреть, как отреагирует Россия, а не раскрывать наши планы заранее», - сказал Чан Хо Джин.

Ранее лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Подписание состоялось в рамках визита российского лидера в Пхеньян.