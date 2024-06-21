Посол РФ Зиновьев: Москва не приемлет «угрозы и шантаж» от Сеула

Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о неприемлемости «угроз и шантажа» со стороны Сеула. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Заявление было сделано после того, как власти Южной Кореи вызвали дипломата и выразили ему протест в связи с недавно подписанным соглашением о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

«Г.В. Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права», - заявили в посольстве.

Сообщается, что позицию правительства РК довели до сведения Путина.

Напомним, что Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимопомощи в случае, если на одну из сторон будет направлена агрессия.

Ранее сообщалось, что Сеул планирует пересмотреть свою позицию касательно поставок вооружений на Украину.