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Посол РФ Зиновьев: Москва не приемлет «угрозы и шантаж» от Сеула

Дипломат сделал заявление после того, как власти Сеула выразили протест в связи с подписанным соглашением между Москвой и Пхеньяном.
Глеб Владовский 2024-06-21 12:13:47
© Фото: Soeren Stache, dpa, Globallookpress

Посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев заявил о неприемлемости «угроз и шантажа» со стороны Сеула. Об этом сообщили в российском диппредставительстве.

Заявление было сделано после того, как власти Южной Кореи вызвали дипломата и выразили ему протест в связи с недавно подписанным соглашением о сотрудничестве между Москвой и Пхеньяном.

«Г.В. Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права», - заявили в посольстве.

Сообщается, что позицию правительства РК довели до сведения Путина.

Напомним, что Москва и Пхеньян подписали соглашение о взаимопомощи в случае, если на одну из сторон будет направлена агрессия.

Ранее сообщалось, что Сеул планирует пересмотреть свою позицию касательно поставок вооружений на Украину.

#Россия #в стране и мире #КНДР #Южная Корея #георгий зиновьев
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