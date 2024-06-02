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Чили присоединится к иску ЮАР против Израиля по ситуации в Газе

Иск был подан ЮАР в декабре предыдущего года и обвинял Израиль в нарушении обязательств по Конвенции о геноциде в отношении мирного населения сектора Газы.
Елизавета Кондрикова 2024-06-02 03:56:49
© Фото: Cristobal Basaure Araya, Keystone Press Agency Globallookpress

Чили присоединится к иску, который Южно-Африканская республика подала против Израиля в Международный суд ООН из-за израильских ударов по сектору Газа, заявил чилийский президент Габриэль Борич. Иск ЮАР был представлен 29 декабря прошлого года.

«Я поручил командам МИД подготовить документ с нашими аргументами», - цитирует президента издание La Tercera.

Борич добавил, что ситуация в Газе и огромное количество жертв среди мирного населения уже представляют собой «гуманитарную катастрофу». При этом он также подчеркнул свое осуждение в адрес ХАМАС и призвал движение освободить израильских заложников.

Иск ЮАР был подан на основе обвинений в адрес Израиля в «нарушении обязательств по Конвенции о геноциде» в отношении мирных жителей сектора Газа. Страна требовала полного прекращения боевых действий в регионе.

Итогом действий ЮАР стало промежуточное решение суда, которое обязывало Тель-Авив принять необходимые меры, чтобы не допустить возможных случаев геноцида в палестинском анклаве и обеспечить свободный доступ гуманитарных грузов.

#ЮАР #Израиль #чили #иск #Габриэль Борич #Международный суд ООН
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