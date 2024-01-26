Суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид населения в секторе Газа

Международный суд ООН (МУС ООН) призвал Израиль принять необходимые меры, чтобы не допустить возможных случаев геноцида в секторе Газа, заявила председатель суда Джоан Донохью. Промежуточное решение суда приводит издание New York Times.

«Суд заявил, что Израиль должен принять меры для обеспечения того, чтобы его солдаты и граждане соблюдали конвенцию ООН о геноциде, и отчитаться в течение месяца, чтобы показать, как он соблюдает инструкции», - говорится в публикации.

Также Израиль обязали обеспечить свободный доступ помощи в палестинский анклав. При этом суд не стал делать заявления с призывом к Израилю прекратить военные действия в Газе, как того требовала ЮАР.

Изначально с иском в суд выступила ЮАР, обвинив израильскую сторону в нарушении Конвенции ООН о геноциде в Газе. В Израиле же отвергли все обвинения о геноциде против палестинцев, соответственно неясно, будет ли и как страна выполнять требования. Суд ООН не имеет средств принуждения к их исполнению.

В среду в Совбезе ООН прошли дебаты по Ближнему Востоку, на которых Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Дипломат выразил сомнение в том, что Газа будет когда-нибудь в будущем «пригодна для жизни», и указал на продолжающееся коллективное наказание палестинцев.