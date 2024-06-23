Не менее трех жителей погибли при ударе ЦАХАЛ по жилому дому в Газе

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа привели к гибели по меньшей мере трех человек. По информации катарского телеканала Al Jazeera, под удар попал жилой дом в городе Газа.

«Корреспондент "Аль-Джазиры" сообщил, что три человека были убиты и ранены в результате авиаудара Израиля по жилому дому возле башни Аль-Джавхара в центре города Газа», - сообщило СМИ.

После этого журналисты проинформировали о двух рейдах на дома около Рафаха - городе в южной части палестинского анклава. ВВС Израиля совершили два налета на дом к северу от города Рафах.

Как стало известно 17 июня, в секторе Газа заявили о гибели не менее 15 747 детей с начала эскалации 7 октября 2023 года.

Тремя днями позднее сообщалось, что израильская армия уничтожила в Рафахе более 70% построек.