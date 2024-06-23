МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В США началась аномальная жара, синоптики считают ее опасной

Миллионы жителей США уже почувствовали на себе действие необычно высоких температур, эксперты дали советы, как спасаться от изнуряющего зноя.
Анастасия Бобылева 2024-06-23 04:30:15
© Фото: © KC Alfred ZUMAPRESS.com Global Look Press

Жители США страдают от аномально высоких температур этим летом, пишет CBS. Издание приводит сообщение синоптиков Национальной метеорологической службы (NWS), которые предупредили, что такая жара может быть опасной.

«Эти температуры остаются самыми аномальными и опасными для начала лета в некоторых частях Среднего Запада и долины Огайо на востоке до Средней Атлантики», - говорится в сообщении.

Глава Департамента парков и отдыха Вашингтона Тенни Фриман призвал американцев избегать перегрева. Для этого он посоветовал пить больше воды, надевать свободную одежду, прикрывать от солнца голову и по возможности не выходить на улицу в часы, когда солнце особенно сильно печет.

В пригородах Детройта ранее из-за урагана около 12 000 домов и предприятий остались без электричества, и, когда наступила жара, электроснабжение все еще не успели восстановить, что сделало борьбу с жарой еще более сложной для жителей региона.

Издание также сообщает о первых жертвах изнуряющего зноя в этом году. Чиновники в штате Айдахо сообщили о гибели двух человек в возрасте 60 лет по причинам, связанным с жарой.

Ранее во время хаджа в Саудовской Аравии из-за жары погибли более тысячи паломников. Среди них, по имеющимся данным, было пятеро россиян.

Также этим летом рекордная жара стоит в Кувейте. Из-за экстремальной температуры воздуха власти приняли решения отключить электроснабжение в некоторых районах страны. Как объяснили в Министерстве электроэнергетики, энергетическая инфраструктура не выдерживает возросшей из-за жары нагрузки.

#в стране и мире #лето #сша #аномальная жара
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 