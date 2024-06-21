В Кувейте из-за рекордной жары ввели веерные отключения света

Экстремальная температура воздуха стала причиной веерных отключений электроэнергии в Кувейте. Власти прервали энергоснабжение в нескольких районах страны. Отмечается, что энергетическая инфраструктура не выдерживает возросшие нагрузки из-за увеличения температуры.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии Кувейта, электричество будут отключать на 1-2 часа. Жителей попросили снизить потребление электроэнергии в часы пиковой нагрузки.

«Министерство распространило уведомление, содержащее список столичных районов и населенных пунктов, для которых вводятся веерные отключения электроэнергии на один или два часа в промежуток с 11:00 до 17:00 по местному времени, совпадающее с московским», - уточнило агентство.

В общей сложности кувейтские власти указали порядка 60 районов. Многие из них расположены в столице - городе Эль-Кувейте. Устаревшая энергетическая инфраструктура в стране считается наиболее проблемной в регионе Персидского залива. В последние дни на территории этой аравийской монархии фиксируют повышение температуры воздуха до 51 градуса.

Подобная ситуация сутками ранее произошла и в Эквадоре. Там без электричества остались около 18 миллионов человек, включая метро в Кито, ​​поскольку власти ремонтировали неисправные линиb электропередачи. Авария произошла из-за рекордной нагрузки на электросети. После власти Эквадора сообщили о восстановлении электроснабжения на 95%.