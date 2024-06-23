В Дагестане при нападении боевиков погибли шесть полицейских

В Дагестане в результате нападения боевиков погибли шесть полицейских. Об этом сообщает МВД по республике в официальном телеграм-канале.
Сообщается также о 12 пострадавших в результате нападения. На данный момент проводится задержание боевиков.
«На данный момент, по имеющейся информации, 6 сотрудников полиции убито, 12 ранено», - говорится в сообщении.
При этом не уточняется, о каком городе идет речь.
Ранее стало известно о стрельбе в Махачкале и Дербенте, а также нападении на церковь и синагогу. В Дербенте погиб священник. Сообщается, что двух боевиков ликвидировали, но работа силовых служб продолжается.
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