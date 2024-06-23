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Начальник отдела полиции Дагестанских Огней погиб от рук боевиков

Столкновение правоохранителей и силовиков в Дагестане продолжается.
Мария Зайцева 2024-06-23 22:33:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В результате боевого столкновения сотрудников правоохранительных органов и боевиков в Дербенте был тяжело ранен, а затем погиб начальник отдела полиции города Дагестанские Огни. Об этом сообщает МВД по Республике Дагестан в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что столкновение продолжается.

Сообщалось, что мужчина был ранен. Медицинские сотрудники не успели помочь ему и он скончался в результате тяжелого ранения.

«Получившему тяжелое ранение, прибывшему на подмогу к Дербентским коллегам, начальнику отдела полиции ДагОгней, медики помочь не смогли», - говорится в собщении.

Ранее стало известно, что в центре села Сергокала в Дагестане боевики на площади открыли огонь по автомобилю с полицейскими.

До этого в Дагестане погибли шесть сотрудников полиции, а 12 были ранены.

#в стране и мире #боевики #Дагестан #полиция #погиб
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