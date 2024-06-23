Боевики в Дербенте и Махачкале использовали иностранное оружие

Нападавшие боевики в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан оказались приверженцами международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается также, что боевики использовали в том числе и оружие иностранного производства.

В связи со стрельбой в Дагестане, а также нападениями на церковь и синагогу, в республике был введен правовой режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте.