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Боевики в Дербенте и Махачкале использовали иностранное оружие

Боевики в Дагестане оказались приверженцами международной террористической организации.
Мария Зайцева 2024-06-23 21:30:36
© Фото: @tutdagestan_05, Telegram

Нападавшие боевики в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан оказались приверженцами международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается также, что боевики использовали в том числе и оружие иностранного производства.

В связи со стрельбой в Дагестане, а также нападениями на церковь и синагогу, в республике был введен правовой режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте.

 

#в стране и мире #Дагестан #террористическая организация #правоохранительные органы #международная
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