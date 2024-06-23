Боевики в Дербенте и Махачкале использовали иностранное оружие

Нападавшие боевики в Махачкале и Дербенте в Республике Дагестан оказались приверженцами международной террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Отмечается также, что боевики использовали в том числе и оружие иностранного производства.
В связи со стрельбой в Дагестане, а также нападениями на церковь и синагогу, в республике был введен правовой режим контртеррористической операции.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «террористический акт» после вооруженных нападений в Махачкале и Дербенте.
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