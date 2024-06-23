В ОНК Дагестана сообщили, что в Махачкале возле церкви идет бой

В Махачкале идет бой, нападающие отстреливаются. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.
«По информации возле Церкви в Махачкале-1 идет бой. Нападавшие отстреливаются», - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее в МВД по Дагестану сообщили о ликвидации двух боевиков. В ведомстве добавили, что работа силовиков продолжается, город перекрыт. При этом не уточнялось какой именно город.
Напомним, в Дагестане ввели режим КТО. До этого в Дербенте и Махачкале были совершены нападения на сотрудников полиции и гражданских лиц. После случаев стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терроризме.
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