В ОНК Дагестана сообщили, что в Махачкале возле церкви идет бой

В Махачкале идет бой, нападающие отстреливаются. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

«По информации возле Церкви в Махачкале-1 идет бой. Нападавшие отстреливаются», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в МВД по Дагестану сообщили о ликвидации двух боевиков. В ведомстве добавили, что работа силовиков продолжается, город перекрыт. При этом не уточнялось какой именно город.

Напомним, в Дагестане ввели режим КТО. До этого в Дербенте и Махачкале были совершены нападения на сотрудников полиции и гражданских лиц. После случаев стрельбы Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терроризме.