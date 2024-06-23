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В МВД Дагестана сообщили о ликвидации двух боевиков

В ведомстве пояснили, что продолжается работа силовиков.
Игнат Далакян 2024-06-23 20:35:24
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Два боевика ликвидированы в Дагестане, работа силовиков продолжается. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУМВД по Дагестану Гаяна Гариева.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается. Город перекрыт правоохранителями», - цитирует РИА Новости Гариеву.

При этом она не уточнила, о каком городе идет речь.

Немногим ранее неизвестные совершили вооруженные нападения в Дербенте и Махачкале. В МВД по Дагестану сообщили о погибших и раненых при стрельбе. Глава республики Сергей Меликов заявил о создании оперштаба и призвал жителей сохранять спокойствие. Следственный комитет возбудил уголовные дела о терроризме.

#в стране и мире #стрельба #боевики #Дагестан #МВД #нападение #лкивидация
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