В Севастополе 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура», - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также сообщил, что все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. Также в знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Напомним, украинские боевики нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. В Минобороны России сообщили, что силы ПВО перехватили четыре из них. Осколочная боевая часть пятой американской ракеты подорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей на пляже города. По данным Минздрава, три человека погибли, 124 пострадали.