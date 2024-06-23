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В Севастополе 24 июня объявили днем траура

В знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений приспустят государственные флаги.
Игнат Далакян 2024-06-23 16:44:03
© Фото: РИА Новости

В Севастополе 24 июня объявили днем траура. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В связи с трагедией, произошедшей сегодня, в Севастополе завтра, 24 июня, объявлен День траура», - написал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также сообщил, что все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия отменены. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы. Также в знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Напомним, украинские боевики нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS американского производства. В Минобороны России сообщили, что силы ПВО перехватили четыре из них. Осколочная боевая часть пятой американской ракеты подорвалась в воздухе, что привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей на пляже города. По данным Минздрава, три человека погибли, 124 пострадали

 

#в стране и мире #Севастополь #Трагедия #траур #губернатор #день траура #Михаил Развожаев
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