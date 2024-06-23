Появились кадры работы спецслужб на пляже в Севастополе после обстрела

На пляже, который попал под украинский обстрел, находятся сотрудники полиции, специальные отряды МЧС и других ведомств. Берег полностью оцеплен.
На территории произошедшей атаки ВСУ производят зачистку, в том числе в воде. Там работают водолазы.
Ранее стало известно о пяти погибших в результате обстрела киевского режима по Севастополю, в их числе трое детей и двое взрослых. Число пострадавших возросло до 124 человек, из них 27 детей, пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также пострадавшим при ударах в городе. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.
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