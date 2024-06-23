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Появились кадры работы спецслужб на пляже в Севастополе после обстрела

Спецслужбы занимаются очисткой территории от взрывоопасных предметов.
Мария Зайцева 2024-06-23 18:01:25
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

На пляже, который попал под украинский обстрел, находятся сотрудники полиции, специальные отряды МЧС и других ведомств. Берег полностью оцеплен.

На территории произошедшей атаки ВСУ производят зачистку, в том числе в воде. Там работают водолазы.

Ранее стало известно о пяти погибших в результате обстрела киевского режима по Севастополю, в их числе трое детей и двое взрослых. Число пострадавших возросло до 124 человек, из них 27 детей, пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также пострадавшим при ударах в городе. Глава государства поручил федеральным органам оказать всю необходимую помощь Севастополю.

#Севастополь #ВСУ #спецслужбы #Обстрел #наш эксклюзив #Пляж
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