Путин находится в контакте с соцблоком и военными после атаки на Севастополь

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения после атаки на Севастополь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», - заявил Песков агентству РИА Новости.

Напомним, что в полдень 23 июня киевский режим нанес удар по Севастополю, используя ракеты ATACMS американского производства. По данным Минобороны РФ, противник применил пять ракет - четыре из них были сбиты дежурными средствами ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе, что привело к жертвам среди мирного населения.