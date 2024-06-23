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Путин находится в контакте с соцблоком и военными после атаки на Севастополь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главное сейчас - оказать всю необходимую помощь пострадавшим в Севастополе.
Алексей Курильченко 2024-06-23 17:14:07
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения после атаки на Севастополь. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент в постоянном контакте с руководством социального блока и здравоохранения. Главное сейчас - оказание всей необходимой помощи пострадавшим. Также президент на постоянной связи с военными», - заявил Песков агентству РИА Новости.

Напомним, что в полдень 23 июня киевский режим нанес удар по Севастополю, используя ракеты ATACMS американского производства. По данным Минобороны РФ, противник применил пять ракет - четыре из них были сбиты дежурными средствами ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе, что привело к жертвам среди мирного населения.

#в стране и мире #Севастополь #Владимир Путин #Трагедия #ракетная атака
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