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Глава французской оппозиции потребовал от Макрона внеочередных выборов

Макрон объявил о роспуске нижней палаты французского парламента и досрочных выборах.
Игнат Далакян 2024-06-09 22:52:00
© Фото: Vincent Isore Keystone Press Agency Globallookpress

Глава крайне правой французской партии «Национальное объединение», которая одерживает победу в Европраламент, Жордан Барделла потребовал от президента Франции Эмманюэля Макрона провести внеочередные парламентские выборы в стране.

«Мы торжественно просим его констатировать эту новую политическую реальность… и организовать новые парламентские выборы», - цитирует Барделлу РИА Новости.

Он отметил, что такой отрыв его партии от правящей говорит о том, что французы отвергают политику, проводимую Макроном и его правительством. Глава «Национального объединения» назвал французского президента «ослабленным» после того, как стали известны итоги выборов в Европейский парламент. По его словам, граждане Франции хотят, чтобы Европа изменила курс своего развития.

Ранее Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации и объявил о роспуске Национального собрания. Французский лидер заявил, что первый тур новых парламентских выборов состоится 30 июня, а второй - 7 июля.

#в стране и мире #Франция #«Национальное объединение» #Жордан Барделла
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