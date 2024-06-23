NYT: Путина «разозлил» США визитами в КНДР и Вьетнам

Президент РФ Владимир Путин своими визитами в Северную Корею и Вьетнам «разозлил» США. Такое мнение выразил в интервью газете New York Times американский посол в Японии Рам Эмануэль.

«Четыре дня в Азии - это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон... и растревожить страны Индо-Тихоокеанского региона, которые уже пытаются справиться со смятенным мировым порядком», - приводит его слова издание.

По словам дипломата, помимо ситуации вокруг Тайваня, визит Путина грозит Вашингтону большим числом потенциальных угроз в азиатском регионе.

«Ваши худшие опасения сбываются», - подытожил посол.

Напомним, что с 18 по 20 июня Путин посетил с государственным визитом Северную Корею и Вьетнам. В ходе встреч с главами государств, российский лидер подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах.