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NYT: Путина «разозлил» США визитами в КНДР и Вьетнам

По словам американского посла в Японии, сбылись наихудшие опасения Вашингтона.
Глеб Владовский 2024-06-23 11:00:58
© Фото: VNA, XinHua, Globallookpress

Президент РФ Владимир Путин своими визитами в Северную Корею и Вьетнам «разозлил» США. Такое мнение выразил в интервью газете New York Times американский посол в Японии Рам Эмануэль.

«Четыре дня в Азии - это все, что было нужно президенту России Владимиру Путину, чтобы разозлить Вашингтон... и растревожить страны Индо-Тихоокеанского региона, которые уже пытаются справиться со смятенным мировым порядком», - приводит его слова издание.

По словам дипломата, помимо ситуации вокруг Тайваня, визит Путина грозит Вашингтону большим числом потенциальных угроз в азиатском регионе.

«Ваши худшие опасения сбываются», - подытожил посол.

Напомним, что с 18 по 20 июня Путин посетил с государственным визитом Северную Корею и Вьетнам. В ходе встреч с главами государств, российский лидер подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

#сша #КНДР #Вьетнам #Владимир Путин
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