Путин прилетел в КНДР с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом, там его встретил президент КНДР Ким Чен Ын.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна. В городе подготовились к его прилету, висят плакаты с надписями «корейско-российская дружба», портреты Путина и двух лидеров рядом.

Владимир Путин насыщенно проведет время во время визита, большая часть программы запланирована на 19 июня. Запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров.

Для президента России также запланирован торжественный концерт, государственный прием и возложение венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической Республикой.