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Путин прилетел в КНДР с государственным визитом

В аэропорту президента России встретил Ким Чен Ын.
Мария Зайцева 2024-06-18 20:52:11
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: @news_kremlin, telegram

Президент России Владимир Путин прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику с государственным визитом, там его встретил президент КНДР Ким Чен Ын.

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пхеньяна. В городе подготовились к его прилету, висят плакаты с надписями «корейско-российская дружба», портреты Путина и двух лидеров рядом.

Владимир Путин насыщенно проведет время во время визита, большая часть программы запланирована на 19 июня. Запланированы переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, а также неформальное общение лидеров.

Для президента России также запланирован торжественный концерт, государственный прием и возложение венка к Монументу «Освобождение», посвященному воинам Красной Армии, освободившим Корею в годы Второй мировой войны.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился заключить договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве с Корейской Народно-Демократической Республикой. 

#в стране и мире #КНДР #Ким Чен Ын #Северная Корея #Владимир Путин
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