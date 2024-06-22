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На Саур-Могиле зажгли восемь тысяч свечей в память о героях ВОВ

У мемориального комплекса жители ДНР почтили память сражавшихся солдат минутой молчания.
Услада Дубинина 2024-06-22 08:51:22
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Восемь тысяч свечей зажгли в форме мемориала «Защитники Донбасса» на Саур-Могиле в ДНР. Торжественно-траурное мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Огненные картины войны». Об этом «Звезде» рассказала региональный координатор движения «Волонтеры Победы» Ирина Макаренко.

«Сегодня мы выложили изображения двух солдат - Великой Отечественной войны и нынешних событий. Сегодня мы зажигаем свечи в память о тех времен и наших времен, потому что все мы продолжаем бороться за мирный русский Донбасс», - рассказала Макаренко.

Жители ДНР почтили память погибших минутой молчания. Также у мемориального комплекса прошел памятный митинг. Представители Общероссийской организации «Офицеры России» передали Свечу памяти, которую ранее зажгли в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в Москве.

Акция «Огненные картины войны» посвящена памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Она ежегодно проводится в городах-героях России. Лампады со свечами также зажгли в Санкт-Петербурге у Ржевского мемориала Советскому солдату и Московской области на соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ.

#ВОВ #ДНР #саур-могила #память #«Свеча памяти»
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