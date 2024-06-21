Концерт с лазерным шоу прошел у Ржевского мемориала в честь Дня памяти

У Ржевского мемориала Советскому солдату в преддверии Дня памяти и скорби состоялся ежегодный концерт-реквием «Мы этой памяти верны». На сцене выступят звезды российской эстрады, а также победители творческого конкурса.

На конкурс «Мы этой памяти верны» прислали более 4 800 работ. Его организовали представители Обероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Дмитрий Клычков из Нижегородской области, а также Марина и Алексей Жидковы из Владимирской области победили в номинации «Лучшее исполнение песни собственного сочинения или современных авторов, посвященной Великой Отечественной войне, героям СВО». Они выступили на сцене вместе с известными исполнителями.

Концертная программа завершилась лазерным шоу, в котором показали драматические события военных лет, а также символическим зажжением лампад в память о подвиге тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом.

Ранее частицу Вечного огня зажгли на мемориальном комплексе «Острая могила» в ЛНР. В мероприятии приняли участие представители Народного фронта, кадеты участники спецоперации ЦВО, представители духовенства и ветеран Великой Отечественной войны.