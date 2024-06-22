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У побережья Йемена неизвестные атаковали коммерческое судно

Британские ВМС рекомендовали судам соблюдать осторожность в районе Аденского залива.
Услада Дубинина 2024-06-22 06:57:24
© Фото: Egmont Strigl, imageBROKER, Globallookpress

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении неизвестных на коммерческое судно в акватории Аравийского моря. 

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», - указано в сообщении.

Управление морских торговых операций Великобритании уточнило, что пострадавших в результате атаки нет. Судно продолжило следовать в порт назначения. Британские ВМС рекомендовали судам следовать с осторожностью в районе Аденского залива. 

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали судно Verbena в Аденском заливе. Мятежники нанесли удар двумя крылатыми ракетами, в результате атаки начался пожар. ВМС Британии предположили, что судно затонуло в Красном море. 

#в стране и мире #Великобритания #Йемен #Хуситы #атака
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