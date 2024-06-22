У побережья Йемена неизвестные атаковали коммерческое судно

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании сообщил о новом нападении неизвестных на коммерческое судно в акватории Аравийского моря.

«UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», - указано в сообщении.

Управление морских торговых операций Великобритании уточнило, что пострадавших в результате атаки нет. Судно продолжило следовать в порт назначения. Британские ВМС рекомендовали судам следовать с осторожностью в районе Аденского залива.

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали судно Verbena в Аденском заливе. Мятежники нанесли удар двумя крылатыми ракетами, в результате атаки начался пожар. ВМС Британии предположили, что судно затонуло в Красном море.