ВМС Британии назвали свою версию судьбы загоревшегося у Йемена судна

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщило о судьбе торгового судна, загоревшегося 12 июня у берегов Йемена.

Там предположили, что оно могло затонуть в Красном море. При этом на водной поверхности нашли следы топлива и обломки корабля. Об этом британское ведомство написало на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло», - сообщили ВМС Британии.

Торговое судно находилось примерно в 106 километрах юго-западнее йеменского порта Ходейда, когда на нем начался пожар. Согласно управлению UKMTO, это произошло после попадания в него двух или трех снарядов. Отмечалось, что огонь на судне был контролируемым, и оно продолжило свой путь.

Пятнадцатого июня стало известно, что судно начало тонуть, оно дрейфовало в 55 километрах от берега. Экипажу горящего корабля удалось эвакуироваться. Капитан корабля рассказал, что на тот момент судно продолжало гореть и тонуть.