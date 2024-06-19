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ВМС Британии назвали свою версию судьбы загоревшегося у Йемена судна

В UKMTO заявили, что загоревшееся 12 июня у берегов Йемена судно могло затонуть в Красном море.
Дарина Криц 2024-06-19 04:45:08
© Фото: © Mohammed Mohammed XinHua Global Look Press

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при военно-морских силах страны сообщило о судьбе торгового судна, загоревшегося 12 июня у берегов Йемена.

Там предположили, что оно могло затонуть в Красном море. При этом на водной поверхности нашли следы топлива и обломки корабля. Об этом британское ведомство написало на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружены обломки судна и топливо. Предполагается, что судно затонуло», - сообщили ВМС Британии.

Торговое судно находилось примерно в 106 километрах юго-западнее йеменского порта Ходейда, когда на нем начался пожар. Согласно управлению UKMTO, это произошло после попадания в него двух или трех снарядов. Отмечалось, что огонь на судне был контролируемым, и оно продолжило свой путь.

Пятнадцатого июня стало известно, что судно начало тонуть, оно дрейфовало в 55 километрах от берега. Экипажу горящего корабля удалось эвакуироваться. Капитан корабля рассказал, что на тот момент судно продолжало гореть и тонуть.

#в стране и мире #Йемен #затонуло #торговое судно #UKMTO
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