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Трамп во время турнира UFC поговорил с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший президент США Дональд Трамп поговорил с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым.
Мария Зайцева 2024-06-03 00:02:03
© Фото: White House via Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп поговорил с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Хабибом Нурмагомедовым.

В ходе диалога они обсудили конфликт в Палестине, Трамп пообещал его прекратить, сообщает РИА Новости.

В ночь на 2 июня российский чемпион Ислам Махачев на турнире в США победил американца Дастина Порье и в третий раз сохранил за собой чемпионский пояс в легкой весовой категории. Нурмагомедов был секундантом Махачева, во время турнира он поговорил с Дональдом Трампом, который сидел в зрительном зале.

Ранее экс-президент США Трамп назвал себя политическим заключенным, после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации документов.

#в стране и мире #Дональд Трамп #палестина #Хабиб Нурмагомедов #Абсолютный бойцовский чемпионат
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