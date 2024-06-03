Трамп во время турнира UFC поговорил с Хабибом Нурмагомедовым

Бывший президент США Дональд Трамп поговорил с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) из России Хабибом Нурмагомедовым.

В ходе диалога они обсудили конфликт в Палестине, Трамп пообещал его прекратить, сообщает РИА Новости.

В ночь на 2 июня российский чемпион Ислам Махачев на турнире в США победил американца Дастина Порье и в третий раз сохранил за собой чемпионский пояс в легкой весовой категории. Нурмагомедов был секундантом Махачева, во время турнира он поговорил с Дональдом Трампом, который сидел в зрительном зале.

Ранее экс-президент США Трамп назвал себя политическим заключенным, после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации документов.