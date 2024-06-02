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Россиянин Махачев в третий раз защитил титул чемпиона UFC

Своей победой с Порье он защитил титул чемпиона UFC в третий раз.
Ирина Егорова 2024-06-02 15:53:01
© Фото: Matt DaviesKeystone Press Agency, Global Look Press

Российский боец Ислам Махачев защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе (до 70 кг), победив американского легковеса Дастина Порье. Поединок прошел на арене Prudential Center в Ньюарке. Своей победой с Порье он защитил титул чемпиона UFC в третий раз.

Российский спортсмен одержал победу над соперником, проведя удушающий прием в пятом раунде, передает «360» со ссылкой на сайт UFC.

Махачеву 32 года. В карьере самого Ислама Махачева 26 побед и только одно поражение. Его противнику Порье - 35 лет. На его счету 30 побед и девять поражений.

#Спорт #титул #дастин порье #поединок #Ислам Махачев #чемпион UFC
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