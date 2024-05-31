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Трамп провозгласил себя политическим заключенным

Ранее Трампа признали виновным по 34 пунктам в деле о фальсификации документов, экс-президенту грозит до 20 лет тюремного заключения.
Елизавета Кондрикова 2024-05-31 03:17:23
© Фото: Derek French, Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя политическим заключенным после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации документов, на сайте предвыборной кампании Трампа призывают сторонников сделать пожертвование «политзаключенному».

«Я только что был признан виновным в ходе сфальсифицированной политической охоты на ведьм. Я не сделал ничего противозаконного», - говорится в сообщении на сайте.

Трамп также вновь обратился к действующему американскому главе Джо Байдену, заявив, что его шансы быть переизбранным на пост президента страны заканчиваются «здесь и сейчас». По его словам, при помощи своих сторонников экс-президент сможет вернуть себе Белый дом.

При этом сайт после подобного обновления работает со сбоями.

Ранее жюри присяжных объявило Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения по делу «о деньгах за молчание». Вынесение приговора назначено на 11 июля, политику может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Сам Трамп отрицает свою вину и обвиняет в случившемся администрацию Байдена.  

#сша #Дональд Трамп #Уголовное дело #обвинение #выборы президента США
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