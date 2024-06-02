Сийярто назвал покушение на Фицо результатом кампании ненависти

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», которую развернули его политические оппоненты. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Это была действительно кампания ненависти. И вот тогда, в результате такой ненависти, произошло покушение. Пять выстрелов в премьер-министра в Центральной Европе в начале XXI века. Это безумие», - сказал Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.

Покушение на словацкого премьер-министра Роберта Фицо, который неоднократно и публично выступал против поставок вооружения Украине, произошло 15 мая. После выездного заседания кабмина Фицо вышел пообщаться с народом. В этот момент из толпы раздались выстрелы. Фицо получил тяжелые ранения и был доставлен в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь. Недавно врачи разрешили перевезти Фицо из больницы домой, где он продолжит восстанавливаться после покушения.

После произошедшего многие европейские чиновники придерживаются мнения, что Фицо может начать мешать работе НАТО. В Брюсселе полагают, что он может стать «новым Виктором Орбаном».