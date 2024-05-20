МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FT: чиновники ЕС боятся действий Фицо после покушения

Некоторые европейские чиновники считают, что Роберт Фицо станет мешать политике НАТО по аналогии с венгерским премьером Виктором Орбаном, который задержал вступление Финляндии и Швеции в альянс.
Игнат Далакян 2024-05-20 15:16:23
© Фото: Tomas Tkacik, KeystonePressAgency, Globallookpress

Европейские чиновники придерживаются мнения, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и членства этой страны в Североатлантическом альянсе, может помешать работе военного блока. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным автора статьи, в Европейском союзе считают, что Роберт Фицо может стать «новым Виктором Орбаном».

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», - пишет газета.

Издание отмечает, что еще до покушения Фицо совместно с венгерским премьером Виктором Орбаном начал выступать против кандидатуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. При этом, по мнению одного из неназванных европейских чиновников, премьер-министр Словакии до недавнего времени еще чаще шел на компромиссы в частном порядке, чем во время своих «воинственных» выступлений. По словам источника, Фицо явно «не в лиге Орбана».

Газета пишет, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо стало потрясением для страны. Граждане размышляют в период его восстановления, будет ли он стремиться отомстить и двигаться в сторону укрепления своей власти или же «перевернет страницу».

Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Фицо помнит детали покушения. По его словам, словацкий премьер находился в сознании до тех пор, пока его не госпитализировали.

Напомним, что Роберта Фицо тяжело ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства Словакии. Пожилой мужчина открыл огонь, когда премьер-министр вышел пообщаться со своими сторонниками. Было произведено не менее пяти выстрелов. Подозреваемый был задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который заявил, что совершил преступление по политическим мотивам.

#НАТО #политика #Европа #евросоюз #покушение #Виктор Орбан #Роберт Фицо #словакия
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Командный пункт системы ПРО
2
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
3
Духовное оружие
4
Станкостроение. Фильм 2
5
Ремзаводы
6
Станкостроение. Фильм 1
7
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
8
Военные микротурбины
9
Новый русский Суперджет
10
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 