FT: чиновники ЕС боятся действий Фицо после покушения

Европейские чиновники придерживаются мнения, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и членства этой страны в Североатлантическом альянсе, может помешать работе военного блока. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным автора статьи, в Европейском союзе считают, что Роберт Фицо может стать «новым Виктором Орбаном».

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции», - пишет газета.

Издание отмечает, что еще до покушения Фицо совместно с венгерским премьером Виктором Орбаном начал выступать против кандидатуры нидерландского премьер-министра Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. При этом, по мнению одного из неназванных европейских чиновников, премьер-министр Словакии до недавнего времени еще чаще шел на компромиссы в частном порядке, чем во время своих «воинственных» выступлений. По словам источника, Фицо явно «не в лиге Орбана».

Газета пишет, что покушение на премьера Словакии Роберта Фицо стало потрясением для страны. Граждане размышляют в период его восстановления, будет ли он стремиться отомстить и двигаться в сторону укрепления своей власти или же «перевернет страницу».

Ранее избранный президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Фицо помнит детали покушения. По его словам, словацкий премьер находился в сознании до тех пор, пока его не госпитализировали.

Напомним, что Роберта Фицо тяжело ранили из огнестрельного оружия после выездного заседания правительства Словакии. Пожилой мужчина открыл огонь, когда премьер-министр вышел пообщаться со своими сторонниками. Было произведено не менее пяти выстрелов. Подозреваемый был задержан, им оказался 71-летний писатель Юрай Цинтула, который заявил, что совершил преступление по политическим мотивам.