За минувшие сутки 21 июня украинские националисты 27 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики.

По сведениям представительства ДНР в СЦКК (Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), при обстрелах ранения получил один мирный житель. При этом более всего противник обстреливал Горловское направление - 23 раза и четыре раза Донецкое.

«Двадцать семь фактов вооруженных атак ВФУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки. Четыре обстрела - на Донецком направлении. Двадцать три обстрела - на Горловском направлении», - заявили в представительстве Донецкой республики.

Во время атак ВСУ применили 80 различных боеприпасов, повредив четыре жилых дома.

Украинские боевики почти ежедневно подвергают обстрелам территорию ДНР, а также ЛНР, обстреливая кварталы с мирными жителями. где нет российских военнослужащих, активно применяя при этом различное поставляемое Западом вооружение.

Сутками ранее из-за обстрелов ВСУ пострадали три человека, среди которых девочка 2021 года рождения. Кроме этого серьезно пострадала инфраструктура республики - повреждено 21 здание и два объекта гражданской инфраструктуры, а также четыре автомобиля.