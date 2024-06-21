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В Горловке в результате атаки ВСУ пострадала мирная жительница

БПЛА ВФУ атаковал жилой массив «Комсомолец».
Мария Зайцева 2024-06-21 22:47:42
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ в жилом массиве «Комсомолец» ранена мирная горловчанка», - заявил мэр.

Ранее Приходько сообщал о попадании БПЛА ВФУ в квартиру одного из многоквартирных домов в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города, жилье было повреждено.

Ранее корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара украинских националистов по Горловке в Донецкой Народной Республике.

#в стране и мире #бпла #ВСУ #Горловка #атака #Обстрел #пострадавшая
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