Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Горловке в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем официальном телеграм-канале.

«Вследствие атаки БПЛА ВФУ в жилом массиве «Комсомолец» ранена мирная горловчанка», - заявил мэр.

Ранее Приходько сообщал о попадании БПЛА ВФУ в квартиру одного из многоквартирных домов в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе города, жилье было повреждено.

Ранее корреспондент НТВ Алексей Ивлиев лишился руки после удара украинских националистов по Горловке в Донецкой Народной Республике.