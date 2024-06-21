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Украинские боевики за сутки 26 раз атаковали Донецкую республику

ВСУ 26 раз подвергли обстрелам территорию ДНР, применив 63 боеприпаса. При этом ранены девочка 2021 года рождения и еще двое взрослых.
Дарина Криц 2024-06-21 01:27:05
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

За минувшие сутки - 00:00 20 июня по 00:00 21 июня - украинские войска 26 раз подвергли обстрелам территорию ДНР. Это привело к ранению трех мирных жителей, включая маленького ребенка.

Кроме этого, при ударах ВСУ повреждения получило 21 здание, четыре автомобиля и два объекта гражданской инфраструктуры. Информацию предоставило представительство Донецкой республики в СЦКК (Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

При этом большее количество обстрелов произошло на Донецком направлении (15), на Горловском - 11 обстрелов.

При нанесении ударов украинские националисты применили 63 различных боеприпаса.

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