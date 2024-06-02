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Госсовет обсудил развитие новых национальных проектов

Подробный план по финансированию всех новых национальных проектов должен быть представлен уже к осени.
Ян Брацкий 2024-06-02 21:15:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Повышению качества жизни людей, а также развитию новых нацпроектов было посвящено расширенное заседание Госсовета и Совета по развитию национальных проектов. В центре внимания были социальные вопросы - от технологического и экономического суверенитета и производительности труда до медицины и образования.

Это первое заседание президиума Госсовета после формирования нового кабинета министров. Времени на раскачку у правительства нет.

По словам Владимира Путина, у России есть все ресурсы, чтобы достичь намеченных планов, даже вопреки создаваемым из-за рубежа трудностям. И привел в пример наших бойцов, действующих в зоне спецоперации. Именно там на линии боевого соприкосновения в значительной степени решаются основные задачи будущего страны. И потому, как сказал президент, на местах сейчас все должны работать так, как наши бойцы. Работать надо, понимая, в какой момент истории все мы находимся.

«Мы все понимаем, во всяком случае, все должны понимать, в какое время мы живем и через какой исторический этап проходит Россия. А если мы это понимаем, то все должны работать, как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим. И мы все вместе - все, кто здесь сидит, и все ваши команды на местах - должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта», - заявил Путин.

Система национальных проектов уже показала свою эффективность. Потому и появляются новые. «Семья», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» - те самые, которые президент анонсировал в своем послании Федеральному собранию. Уже к концу этого года они будут окончательно утверждены и обеспечены ресурсами. А в следующем уже начнут приносить реальную пользу.

Подробнее о ключевых национальных проектах и приоритетных программах развития в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Путин #Кремль #Президент #Госсовет #национальные проекты
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