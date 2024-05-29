Путин озвучил приоритетные задачи на заседании Совета по нацпроектам

Укрепление здоровья людей и повышение благополучия российских семей, новые возможности для раскрытия талантов и способностей, а также создание комфортной и безопасной среды для жизни и улучшение экологической ситуации в городах и поселках. Именно эти сферы являются приоритетными для руководства России и составляют фундаментальные задачи, стоящие перед обществом и государством. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании Совета по стратегическим инициативам и национальным проектам.

Особенность этого мероприятия заключается в том, что оно, в отличие от прошлогоднего, состоялось в очном формате в Александровском зале Кремля, а во-вторых, в совещательном органе принимали участие новые члены кабмина.

За реализацию этих задач отвечают федеральные и региональные власти, именно поэтому в одном зале присутствовали и вице-премьеры, и министры, и главы регионов. Губернаторы доложили президенту результаты проделанной работы на местах и предложили свои идеи.

На заседании не остался без внимания и вопрос финансов. Рост экономики - в числе национальных целей. Президент поставил задачи по подготовке современных специалистов и расширению цифровых решений. Эти цели входят в две новые нацпрограммы: «Кадры» и «Экономика данных». По первой, например, уже с этого года введут в школах с 6 класса профориентацию, чтобы дети смогли погрузиться в интересующие их профессии.

«Реализуется предмет "Россия - мои горизонты", направленная на знакомство с профессиями, с предприятиями, с возможностями нашей страны для школьников. Эту работу нужно усиливать, нужно организовать образовательный туризм, когда ребята будут ездить в другие регионы, обмениваться опытом, практикой», - отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По второй нацпрограмме, «Экономика данных», планируется активно развивать систему искусственного интеллекта и получить первые результаты уже к 2030 году.

«Мы все вместе, вот все, кто здесь сидят и все ваши команды на местах — все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно», - подчеркнул глава РФ.

Часть проектов сталкивается со сложностями из-за антироссийских санкций. Путин заверил, что у России есть все возможности, ресурсы, кадры для реализации намеченных планов, для уверенного долгосрочного комплексного развития территорий, регионов, населенных пунктов.

«Будем оценивать не по тому, сколько мероприятий проведено или какой объем средств освоено, а по теме того, как достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, как сами граждане оценивают эти изменения», - добавил он.

На принципиально новый и высокий уровень, несмотря на санкции, вышла российская транспортная логистика. Глобальный проект «Север-Юг» - транспортный коридор между Россией, Индией и Ираном привлекает новых крупных игроков - страны Персидского Залива. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что строительство моста через Каму близко к своему завершению.

Особый акцент сделали на новые нацпроекты - молодежь России, продолжительная и активная жизнь и «Семья». По нему предлагается ввести дополнительный налоговый вычет на детей, продлить льготную семейную ипотеку и программу выплат многодетным семьям по 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.