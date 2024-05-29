Путин призвал власти работать напряженно, как ВС РФ на линии фронта

Президент РФ Владимир Путин призвал представителей власти работать с той же напряженностью, с какой работают российские военные в зоне боевых действий.

Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он заявил, что задачи будущего России решаются в ходе боев на линии соприкосновения, и привел в пример властям сражающихся в зоне спецоперации бойцов.

«Все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах - все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта», - сказал президент.

Путин призвал выполнять работу постоянно, отдавая себе отчет в том, в какой исторический момент находимся, и исходя из текущей ситуации выстраивать цели и задачи.

В ходе проводимого Путиным заседания собравшиеся обсудят реализацию нацпроектов, а также работу в регионах по выполнению поручений, поставленных в послании Федеральному собранию.