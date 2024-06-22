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Москвичи возложили цветы в Александровском саду под голос Левитана

На рассвете жители столицы возложили цветы и свечи у Вечного огня в Александровском саду.
Наталья Жадько Услада Дубинина 2024-06-22 10:11:14
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В День памяти и скорби жители Москвы возложили цветы и свечи к Вечному огню в Александровском саду. В 4 утра в центре столицы прозвучало сообщение диктора Юрия Левитана о нападении нацистов на СССР 22 июня 1941 года. Под голос Левитана открылась акция «Вахта памяти», жители возложили красные гвоздики у Могилы Неизвестного Солдата.

«У меня дед погиб в 1941, где именно не знаю. Потому что Рязань была рядом, туда отправляли сразу. Где он - мы не знаем, архивы не показывают, он просто без вести пропал», - рассказывает жительница Москвы.

В полночь около музея Победы также стартовала акция «Свеча памяти», в рамках которой небо над главным военно-историческим музеем страны озарили «Лучи Победы». На фасаде здания расположилась надпись «Помни», а стену украсила инсталляция из десяти тысяч частиц вечного огня.

Акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны» прошли на ВДНХ. Волонтеры на территории выставочного комплекса выложили инсталляцию с надписью «Россия помнит». Почтили память погибших также на Крымской набережной, вдоль которой выложили «Линию памяти» из 1418 свечей - столько дней длилась Великая Отечественная война.

Памятные акции и торжественно-траурные мероприятия также прошли в других городах России. Восемь тысяч свечей зажгли в форме мемориала «Защитники Донбасса» на Саур-Могиле. Ежегодный концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся у Ржевского мемориала Советскому солдату.

#Москва #ВОВ #день памяти и скорби #наш эксклюзив #памятные мероприятия
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