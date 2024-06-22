Патриотическая акция «Завтра была война» прошла у Мамаева кургана

В Волгоградской области у Мамаева кургана прошла патриотическая акция «Завтра была война».

Курсанты и инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» приняли в мероприятии участие.

На кадрах видно, как они под проливным дождем добирались до монумента с горящими свечами в руках. Построившись в шеренги, они почтили память жертв войны минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие глава региона Андрей Бочаров, руководители и личный состав правоохранительных органов и силовых ведомств а также участники боевых действий. Они возложили цветы у памятника в память о тех, кто отдал свои жизни за Родину.