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Патриотическая акция «Завтра была война» прошла у Мамаева кургана

Воспитанники Центра «ВОИН» вместе с ветеранами боевых действий и высокопоставленными лицами возложили цветы и почтили минутой молчания память защитников Родины.
Глеб Владовский 2024-06-22 10:22:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Волгоградской области у Мамаева кургана прошла патриотическая акция «Завтра была война».

Курсанты и инструкторы Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН» приняли в мероприятии участие.

На кадрах видно, как они под проливным дождем добирались до монумента с горящими свечами в руках. Построившись в шеренги, они почтили память жертв войны минутой молчания.

В мероприятии также приняли участие глава региона Андрей Бочаров, руководители и личный состав правоохранительных органов и силовых ведомств а также участники боевых действий. Они возложили цветы у памятника в память о тех, кто отдал свои жизни за Родину.

#в стране и мире #ВОВ #Волгоградская область #мамаев курган #патриотическая акция
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