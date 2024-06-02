МИД объяснил лицемерие Запада в отношении украинского конфликта

На этой неделе, в ночь на четверг, была отражена самая массированная атака на Крымский мост. Уничтожены десять дальнобойных ракет ATACMS с подлетным временем менее двух минут. Они летели со стороны Украины. Кроме того, сбиты восемь беспилотников над Черным морем.

«Хочу доложить, что буквально позавчера ночью была самая массированная атака десять ракетами ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут - все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней», - рассказал Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

На таком фоне максимально цинично и лицемерно звучат заявления Парижа, Лондона и Вашингтона о том, что оказывается это только сейчас они решились дать Киеву разрешение бить своими дальнобойными ракетами по территории России.

«Относительно неких заявлений о том, что обсуждается вопрос о разрешении наносить удары по территории нашей страны. Кто-то "разрешает", какие-то страны Запада говорят, что "еще посмотрят", другие - что "пока не разрешают". Это все чушь. Они не то, что разрешают, а сами руками киевского режима давно выстраивают все удары по территории Российской Федерации. Надо называть вещи своими именами», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Формально Зеленский после истечения своих полномочий 20-го мая - уже никто, единственный легитимный орган власти - это Верховная рада, и ее спикер. А Зеленский же отработанный материал, на которого сейчас очень удобно свалить принятие всех неудобных решений, чтоб потом списать его за ненадобностью и найти другую марионетку.

Очевидно, на Западе уже понимают, что тем количеством ракет, которые они передали Украине, принципиально изменить что-то на поле боя уже не получится. Даже если отдадут последнее. Поэтому, пытаются откровенно легализовать свое присутствие и непосредственное участие в украинском конфликте. Следующим этапом, может стать уже непосредственный ввод боевых подразделений НАТО в зону конфликта.

Подробнее о лицемерной политике коллективного Запада и планах иностранных спонсоров относительно существующей Украины и ее властей в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».