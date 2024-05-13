В Эстонии заявили о возможности отправки войск на Украину

Эстонское правительство сейчас серьезно обсуждает возможность отправки войск запад Украины. Об этом заявил советник президента республики по вопросам безопасности Мадис Ролл, сообщает RT.

По словам чиновника, эстонские военные могли бы взять на себя «тыловые задачи». Это позволит высвободить часть украинских сил для боевых действий.

«Дискуссии продолжаются. Мы должны рассмотреть все возможности», - цитирует Breaking Defense слов Мадиса Ролла.

Напомним, ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у альянса нет планов и намерений по размещению своих сил на Украине. По его словам, блок поддерживает Киев настолько, насколько это возможно.

Мирча Джоанэ отметил, что НАТО важно не привести конфликт к столкновению альянса и России.