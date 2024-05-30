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Захарова назвала Зеленского главарем киевского режима

Ранее президент Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине сейчас является Верховная рада и ее спикер.
Ян Брацкий 2024-05-30 16:09:17
© Фото: IMAGOChris Emil Janssen, www.imago-images.de, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российские власти рассматривают Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на самой Украине. С таким заявлением в ходе традиционного брифинга для прессы выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы рассматриваем Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине», - сказала Захарова.

В минувший вторник легитимность Зеленского оценил президент Владимир Путин. Российский лидер заявил, что Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента. По поводу легитимности украинской власти необходимо проводить серьезный, глубокий анализ, считает глава государства. По предварительной оценке, единственной легитимной властью в этой стране, по мнению Путина, является парламент и спикер Верховной рады.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине отменили в этом году, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы на данный момент «несвоевременны».

#Украина #Захарова #Зеленский #МИД России #Легитимность #Киевский режим
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