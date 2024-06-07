Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море

Минобороны РФ показало момент уничтожения безэкипажного катера ВСУ с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота.

На видео заметно, как военнослужащие из стрелкового оружия наносят удары по судну. После нескольких выстрелов катер взрывается, затем появляются клубы черного дыма.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации украинского беспилотника над территорией Белгородской области дежурными силами ПВО. Военнослужащие пресекли очередную попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА на территории РФ, заявило ведомство.