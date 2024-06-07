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Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ в Черном море

ВС РФ уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море с применением стрелкового оружия.
Услада Дубинина 2024-06-07 21:09:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны РФ показало момент уничтожения безэкипажного катера ВСУ с борта вертолета Ка-27ПС морской авиации Черноморского флота. 

На видео заметно, как военнослужащие из стрелкового оружия наносят удары по судну. После нескольких выстрелов катер взрывается, затем появляются клубы черного дыма.

Ранее в Минобороны России сообщили о ликвидации украинского беспилотника над территорией Белгородской области дежурными силами ПВО. Военнослужащие пресекли очередную попытку совершить террористическую атаку c применением БПЛА на территории РФ, заявило ведомство.

#в стране и мире #миноборны рф #Морская авиация #катер #уничтожение
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