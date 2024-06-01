В ХАМАС положительно оценили предложение Байдена по прекращению огня

Палестинское движение ХАМАС готово изучить возможные варианты осуществления сделки Израиля по прекращению огня в секторе Газа, представленной сегодня президентом США Джо Байденом, говорится в заявлении движения в Telegram.

«ХАМАС положительно оценивает высказанный сегодня призыв президента США Джо Байдена к постоянному прекращению огня», - цитирует ТАСС текст заявления.

Речь идет о принятии мер по полному прекращению огня в регионе, выводе израильских войск с территории Газы и ее восстановлении, а также об обмене заложников на палестинских заключенных в израильских тюрьмах, добавили в ХАМАС.

Только при соблюдении этих принципов движение готово конструктивно рассмотреть любые предложения.

Напомним, израильский план прекращения огня подразумевает перемирие на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов палестинского анклава, а также реконструкцию Газы. По словам Байдена, предложение Тель-Авива «почти идентично» тому, чего запрашивали в ХАМАС несколько недель назад.