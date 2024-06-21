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Сенаторы США призвали внести Россию в список спонсоров терроризма

Сенаторы Грэм* и Блюменталь вновь высказали мнение, что Россию нужно внести в «небольшую избранную группу-стран спонсоров терроризма».
Дарина Криц 2024-06-21 04:19:40
© Фото: imageSPACE Keystone Press Agency

Два американских сенатора Ричард Блюменталь и Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) вновь заявили о необходимости считать Россию страной-спонсором терроризма.

Во время пресс-конференции Блюменталь высказался, что Россия этого якобы заслуживает.

«Россия заслуживает, чтобы быть в этой небольшой избранной группе совершающих жестокости убийц», - выразился сенатор США.

Его коллега Грэм* добавил, что если российская сторона будет признана таковой, то это даст Украине «моральное ускорение», и призвал руководство Сената рассмотреть этот законопроект.

При этом российские власти сделали Вашингтону предупреждение, что в случае принятия им подобного решения, Москва прибегнет к жестким ответным действиям и об отношениях между странами, вероятнее всего, придется забыть.

Как сообщалось 17 мая 2023 года, госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил возможность включения России в список стран-спонсоров терроризма. После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал страны НАТО спонсорами политики геноцида и терроризма.

*Линдси Грэм - включен в реестр причастных к терроризму и экстремизму лиц.

#в стране и мире #сенат сша #линдси грэм #спонсоры терроризма #Ричард Блюменталь #внести в список
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