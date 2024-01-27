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Володин назвал страны НАТО спонсорами политики геноцида и терроризма

По его словам, спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову.
Ирина Егорова 2024-01-27 10:19:01
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Global Look Press

Фашистская идеология становится нормой для руководства стран НАТО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского», - цитирует его слова RT.

Путь, выбранный этими странами, чреват новой мировой войной, считает Володин. Он призвал сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Напротив, необходимо помнить и передавать будущим поколениям правду о подвиге нашего народа, так как «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову».

В декабре 2023 года ГА ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма: «за» высказались 118 стран, «против» - 49, еще 14 воздержались. Против резолюции выступили, в частности, как страны, наиболее пострадавшие от нацизма - Германия, Италия, Польша, так и участники антигитлеровской коалиции США и Великобритания, также прибалтийские государства, Украина и новый член НАТО Финляндия. 

#НАТО #нацизм #володин #фашистская идеология
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