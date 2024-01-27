Володин назвал страны НАТО спонсорами политики геноцида и терроризма

Фашистская идеология становится нормой для руководства стран НАТО, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц не только оправдывают преступления киевских нацистов, но и выступают спонсорами политики геноцида и терроризма, которую ведет режим Зеленского», - цитирует его слова RT.

Путь, выбранный этими странами, чреват новой мировой войной, считает Володин. Он призвал сделать все возможное, чтобы этого не произошло. Напротив, необходимо помнить и передавать будущим поколениям правду о подвиге нашего народа, так как «спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову».

В декабре 2023 года ГА ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма: «за» высказались 118 стран, «против» - 49, еще 14 воздержались. Против резолюции выступили, в частности, как страны, наиболее пострадавшие от нацизма - Германия, Италия, Польша, так и участники антигитлеровской коалиции США и Великобритания, также прибалтийские государства, Украина и новый член НАТО Финляндия.