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Трамп заявил, что Байден неправ о будущем Украины в НАТО

Трамп считает, что Байден неправильно говорит о будущем Украины в Североатлантическом альянсе, а должен говорить противоположное.
Дарина Криц 2024-06-21 03:28:00
© Фото: IMAGO, Xavi Bonilla Globallookpress

Действующий президент США неправильно изъясняется, когда обещает, что Украина станет членом НАТО. С таким заявлением выступил бывший президент Дональд Трамп. Мнением о неправоте Байдена он поделился в интервью для подкаста All In.

«Байден все неправильно говорит. И одна из его ошибок, он говорил: "Украина будет в НАТО". Он говорит противоположное тому, что, по-моему, нужно говорить», - подчеркнул Трамп.

Кроме этого, Трамп заявил, что вполне понимает обеспокоенность России возможным размещением контингента НАТО у ее границ. Он добавил, что другие на месте Москвы также бы «не обрадовались» и «это никогда не было бы предметом переговоров».

В случае его президентства, продолжил экс-лидер США, американские войска не отправятся на Украину. При этом он понимает, почему Франция высказывает другую позицию.

Восьмого апреля постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит сообщила, что если условия будут выполнены, когда все союзники по военному блоку согласятся, тогда альянс «даст добро» на полноценное членство для Украины.

В конце мая в адрес Киева поступила просьба не требовать скорого вступления в Североатлантический альянс.

#в стране и мире #Украина #Дональд Трамп #Джо Байден #членство в нато
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