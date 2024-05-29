МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Telegraph: Киев попросили не требовать скорого вступления в НАТО

По данным источника газеты, на саммите НАТО в этом году, который пройдет в июле в США, продвижения в этом вопросе не ожидаются.
Елизавета Кондрикова 2024-05-29 01:54:41
© Фото: Thomas Trutschel, Photothek Media Lab Globallookpress

Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе присоединения Украины к альянсу и не требовать скорого решения, на саммите НАТО в этом году не ожидается каких-либо подвижек в этом деле. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в блоке.

«Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС», - говорится в материале.

Уточняется, что в прошлом году среди союзников наблюдались разногласия касательно членства Украины в НАТО.

По данным газеты, этот вопрос не будет решен на саммите блока, который пройдет в июле текущего года, поскольку в НАТО опасаются «втягивания в войну с Россией». Тем не менее на саммите будет предложен «мост» к вступлению в качестве демонстрации поддержки Киева и знака, что путь к НАТО для Киева «становится короче».

Напомним, в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украине не станет страной НАТО в ближайшие 30 лет. Он напомнил ,что уже говорил подобное два с половиной года назад.

#Украина #НАТО #Владимир Зеленский #Саммит НАТО #членство украины в нато
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 