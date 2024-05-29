Telegraph: Киев попросили не требовать скорого вступления в НАТО

Владимира Зеленского попросили не давить на НАТО в вопросе присоединения Украины к альянсу и не требовать скорого решения, на саммите НАТО в этом году не ожидается каких-либо подвижек в этом деле. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники в блоке.

«Зеленского попросили не оказывать давление на отдельных союзников, чтобы они еще раз выступили в поддержку четкого графика вступления Украины в ЕС», - говорится в материале.

Уточняется, что в прошлом году среди союзников наблюдались разногласия касательно членства Украины в НАТО.

По данным газеты, этот вопрос не будет решен на саммите блока, который пройдет в июле текущего года, поскольку в НАТО опасаются «втягивания в войну с Россией». Тем не менее на саммите будет предложен «мост» к вступлению в качестве демонстрации поддержки Киева и знака, что путь к НАТО для Киева «становится короче».

Напомним, в воскресенье канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Украине не станет страной НАТО в ближайшие 30 лет. Он напомнил ,что уже говорил подобное два с половиной года назад.