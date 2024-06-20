Власти Эквадора сообщили о восстановлении электроснабжения на 95%

После полного отключения энергоснабжения на территории Эквадора властям удалось восстановить подачу электроэнергии на 95%. Об этом в социальной сети X написал министр транспорта и общественных работ Роберто Луке.

«По данным на 18:41 (02:41 20 июня по московскому времени) электроснабжение в целом по стране восстановлено на 95%», - сообщил министр Луке.

Южноамериканская страна осталась без света из-за аварии на линии электропередачи (ЛЭП). Также было обесточено столичное метро. Тогда же эквадорский чиновник информировал о прекращении энергоснабжения страны после аварии и каскадного отключения мощностей, способных вырабатывать электрический ток.

Также уточнялось, что власти ремонтировали неисправные линии электропередачи. Несколько часов без света оставалось 18-миллионное население Эквадора.