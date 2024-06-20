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После аварии на ЛЭП весь Эквадор остался без энергоснабжения

В Эквадоре власти решили отремонтировать неисправные ЛЭП, что привело к отключению электричества по всей стране.
Дарина Криц 2024-06-20 01:25:40

Власти Эквадора сообщили об отключении энергоснабжения по всей территории страны. Причиной этому стала авария на одной из линий электропередач.

Как сообщает RT со ссылкой на министра общественных работ Роберто Луке, после аварии и каскадного отключения мощностей, способных вырабатывать электрический ток, прекратилось энергоснабжение страны. По словам Луке, специалисты уже занимаются устранением аварии.

«Энергоснабжение в национальном масштабе отсутствует. Мы концентрируем все свои усилия на скорейшем решении проблемы», - заявил эквадорский чиновник.

В то же время агентство Reuters назвало произошедшее в Эквадоре «общенациональным отключением электроэнергии». По его данным, без электричества остались около 18 миллионов человек, включая метро в Кито, ​​поскольку власти ремонтировали неисправные линий электропередачи.

#в стране и мире #авария #Эквадор #ЛЭП #Электричество #остаться без света
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